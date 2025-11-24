µ¢¹ñ¤·¡¢»£±Æ¤Ë±þ¤¸¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤ÎÀéÍÕÉ´²»¡á24Æü¡¢´ØÀ¾¶õ¹Á¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ªÂè6Àï¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥Ç¥£¥¢ÇÕ¤ÇGP2Ï¢¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿½÷»Ò¤ÎÀéÍÕÉ´²»¤ÈÃË»Ò¤Î¸°»³Í¥¿¿¤¬24Æü¡¢³«ºÅÃÏ¤Î¥Ø¥ë¥·¥ó¥­¤«¤éµ¢¹ñ¤·¡¢¾Ð´é¤ÎÀéÍÕ¤Ï¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤ÎÂåÉ½Áª¹Í¤Ë´Ø¤ï¤ëGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ê12·î4¡Á6Æü¡¦Ì¾¸Å²°¡Ë¤Ø¡Ö¶ÛÄ¥¤äÉÔ°Â¤âÁ´Éô¤Ò¤Ã¤¯¤ë¤á¤Æ³Ú¤·¤á¤¿¤é¡×¤È´ØÀ¾¶õ¹Á¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£ÆüËÜ½÷»Ò¤Ï4¿Í