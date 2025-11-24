¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ëÊýË¡¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£2¤Á¤ã¤ó¤Í¤ëÁÏÀß¼Ô¤Î¤Ò¤í¤æ¤­¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥×¥é¥¤¥É¤ä¶¯¤¤¿®Ç°¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£ÀäÂÐÅª¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Â¾¿Í¤Ë¼«Ê¬¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤â¡¢°ìÊýÅª¤Ê²ÁÃÍ´ð½à¤Ç¿Í¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¤Ò¤í¤æ¤­¡ØËÍ¤¬Ë»¤·¤¤¸½Âå¿Í¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤µÙ¤àµ»½Ñ¡Ù¡ÊGakken¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿¡áiStock.com¡¿Urupong¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹ - ¼Ì¿¿¡áiSt