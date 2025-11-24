2025Ç¯10·î¤Ë¡¢¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¿¶Á¤ÎÂç¤­¤«¤Ã¤¿¿Íµ¤µ­»ö¥Ù¥¹¥È3¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£Îò»Ë¡¦¶µÍÜÉôÌç¤ÎÂè2°Ì¤Ï¡½¡½¡£¢§Âè1°ÌËëËö¤Î»Ö»Î¤äÂçÌ¾¤Þ¤Ç1000¿Í¤ÎÃË¤È¿²¤¿Ž¢Àé¿Í»Â¤êŽ£ÅÁÀâ¤ò¤â¤Ä¤Û¤É¡ÄºÍ¿§·óÈ÷¤ÇÂçÃÀ¤Ê¿¼Àî·Ý¼Ô¤ÎÉðÍ¦ÅÁ¢§Âè2°Ì±é¤¸¤ë¤Î¤Ï²£ÉÍÎ®À±¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¥É¥é¥Þ¤¬½ªÈ×¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤Æ¤âŽ¢¤Ù¤é¤Ü¤¦Ž£¼ç¿Í¸øŽ¥ÄÕ½Å¤¬¥¤¥Þ¥¤¥Á¥Ñ¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤¥ï¥±¢§Âè3°ÌŽ¢°¦»ÒÅ·¹ÄŽ£¼Â¸½¤ÏµÕ¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ë¡ÄÃË·ÏÃË»Ò¤ò¾ù¤é¤Ì¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬½÷À­Å·¹Ä