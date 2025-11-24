Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖDOWNTOWN¡Ü¡Ê¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤Î²ÃÆþ¼Ô¤¬50Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¸µ´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¼Ò°÷¤Ç¡¢¿À¸Í³Ø±¡Âç³Ø¤ÎÎëÌÚÍÎ¿Î½Ú¶µ¼ø¤Ï¡Ö½Ð±é¼Ô¤âÆâÍÆ¤â¡Ø¥¯¥ê¡¼¥ó¡Ù¤Ç¡¢¾¾ËÜ¿Í»Ö»á¤Î½Ð±é¤À¤±¤¬ºÇÂç¤Ë¤·¤ÆÍ£°ì¤Î¡Ø¹¶¤á¤¿¡ÙÉôÊ¬¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£¼Ì¿¿¡á»þ»öÄÌ¿®¥Õ¥©¥ÈÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¥¬¥­¤Î»È¤¤¤ä¤¢¤é¤Ø¤ó¤Ç¡ª¡ªÂç³¢Æü¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ª¡ª¡×¤ÎÀ©ºîÈ¯É½¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ê¡á2014Ç¯12·î3Æü¡¢Åìµþ