¥ä¥¯¥ë¥È¤òÎ¥¤ì¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ø¤È°ÜÀÒ¤¹¤ëÂ¼¾å(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤É¤ì¤À¤±¤Î²ÁÃÍ¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£º£¥ª¥Õ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÍøÍÑ¤¬MLB¤Ë¼õÍý¤µ¤ì¡¢Àµ¼°¸ø¼¨¤Ë»ê¤Ã¤¿Â¼¾å½¡Î´¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¤À¡£¡ÚÆ°²è¡Û¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤»¤ºÂÇµå¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¥¤¥ó¡ªÂ¼¾å½¡Î´¤¬µÕÊý¸þ¤Ø¶ÃØ³¤Î°ìÈ¯25ºÐ¤ÎÏÂÀ½ÂçË¤¤ò½ä¤ëµî½¢ÊóÆ»¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë²ÃÇ®¤Î°ìÅÓ¤òÃ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñÆâ¤Ç¤â¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤¢¤é¤æ¤ë¥á¥Ç