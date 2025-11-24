2025Ç¯9·î¤Ë²Î¼ê¤Î¶¶¹¬É×¤¬ÀÂµî¤·¡¢¾¼ÏÂ²ÎÍØ¤Î¸æ»°²È¤¬¤Þ¤¿°ì¿Íµ´ÀÒ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£2022Ç¯¤ËÀ¾¶¿µ±É§¤â¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤Î¸æ»°²È¤Ç¤¢¤ë½®ÌÚ°ìÉ×¤Ï80ºÐ¤Îº£¤â¸½Ìò²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê½®ÌÚ¤Î¿Íµ¤ÀäÄº´ü¤Ç¤¢¤ë1966Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ÖÀä¾§¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£ËÜºî¤ÏÂç¹¾¸­¼¡¤Î¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ëÈáÎøÊª¸ì¤Ç¡¢½®ÌÚ¼«¿È¤¬¶¯¤¯Ë¾¤ó¤Ç´ë²è¤òÄÌ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢½®ÌÚ¤ÎÂåÉ½ºî¤Ë¤â