Ê¡²¬»ÔÆî¶è¤Ç¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¡¢¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Æ½÷À­2¿Í¤Ë¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤¿¾å¡¢¤½¤Î¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç77ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï»ö¸Î¸å¡¢¤µ¤é¤ËÊÌ¤Î¼Ö¤Ë¤â¾×ÆÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢7Æü¸á¸å8»þ40Ê¬¤´¤í¡¢Ê¡²¬»ÔÆî¶è²ÖÈª¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢¿®¹æµ¡¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬µÞ¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¤·¡¢Ää¼Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¸åÂ³¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Ö¤Ë¤Ï50Âå¤ÎÊì¿Æ¤È10Âå¤ÎÌ¼¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â·Ú½ý¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç