½¼Ê¬¤¹¤®¤ë¤Û¤ÉÂ®¤¤GTS³ê¤é¤«¤Ê¥Ñ¥ï¡¼´¶¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤ÎÂè3ÃÊ¤È¤Ê¤ë¡¢ÅÅÆ°¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ÎA390¡£¥·¥¹¥Æ¥àÁí¹ç469ps¤ò¸Ø¤ëGTS¤Ï¡¢0-100km/h²ÃÂ®¤ò3.9ÉÃ¤Ç¤³¤Ê¤¹¡£¥Ò¥ç¥ó¥Ç¡¦¥¢¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯ 5N¤è¤êÂ¿¾¯¥Ñ¥ï¡¼¤ÏÎô¤ë¤â¤Î¤Î¡¢½¼Ê¬¤¹¤®¤ë¤Û¤ÉÂ®¤¤¡£¡Ú²èÁü¡ÛÇ»¤¤¤á¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤âÉ¬Í×¡©A390A110¤ÈA290¥¢¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯5 N¤È¥»¥Ë¥Ã¥¯ E-¥Æ¥Ã¥¯¤âÁ´118Ëç¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÈ¿±þ¤Ï²á¾ê¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¥Ú¥À¥ë¤ÎÁàºî¤ËÂÐ¤·¤Æ³ê¤é¤«¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤¬È¯À¸¤·¡¢