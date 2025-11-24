¡Ö¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¤ÎÇØ¸å¤Ë¡¢Îø¿´¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¤¤¤ë¿Í¤¬¡¢ÊÌ¤Î¿Í¤ÈÎø°¦¤·¡¢Áê¼ê¤Ë¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤Þ¤¬¤¤¤Î¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤³¤È¤«¤éÉâµ¤¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿´¤ËÉÂ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢ÌÑÁÛ¤Ë¤È¤é¤ï¤ìË½Áö¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥­¥ã¥ê¥¢10Ç¯°Ê¾å¡¢3000·ï°Ê¾å¤ÎÄ´ºº¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë»äÎ©ÃµÄå¡¦»³Â¼²Â»Ò¤µ¤ó¡£Èà½÷¤Ï¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¿´Íý¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¢É×ÉØ¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Á¡¢ÁêÃÌ¤«¤éÄ´ºº