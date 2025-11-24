²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î»ÔÀîÔ¥½½Ïº¤¬23Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£Ë´¤­ºÊ¡¦¾®ÎÓËã±û¤µ¤ó¤Î¥³¡¼¥È¤òÃå¤¿Ä¹½÷¡¦Îï²Ó¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡Û»ÔÀîÔ¥½½Ïº¡Ö¹¬¤»¡×ÉÊ¿ôË­ÉÙ¤Ê¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¡È¤¦¤Á¤´ÈÓ¡É»ÔÀî¤Ï¡ÖÎï²Ó¤È¤ª»¶Êâ¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥Þ¥Þ¤Î¥³¡¼¥È¡£¤¤¤³¤«¡×¤ÈËã±û¤µ¤ó¤Î¥³¡¼¥È¤òÃå¤¿Îï²Ó¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÎÙ¤òÊâ¤¯Îï²Ó