·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢24Æü¸áÁ°10»þ20Ê¬º¢¡¢»°¾ò»Ô·î²¬¤Î¾¦Å¹Ãó¼Ö¾ì¤Ç¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬ÅÅÃì¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿»°¾ò»Ô¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃËÀ­¡Ê74¡Ë¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸á¸å3»þÁ°¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼Ö¤ÎÁ°¤ÎÉôÊ¬¤¬¾×ÆÍ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£