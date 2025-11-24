ÇÀ¶È¤Ï¿ÍÎà¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Ë­¤«¤µ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÈ¯Å¸¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¤Ï¡¢´¶À÷¾É¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¡¢µ²ñ¼¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÈÉé¤ÎÏ¢º¿¡É¤âÆ±»þ¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£µ²ñ¼¤Ï²áµî¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¤â¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤¹¤ëÀ¸Êª³Ø¥·¥Ë¥¢¥¨¥Ç¥£¥¿ー¤¬¡È¿©¤È·ò¹¯¤Î´íµ¡¡É¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¡£ ¡Ú²èÁü¡ÛCOVID-19¤Ë¤Þ¤ÇÏ¢¤Ê¤ë¡Ö¿Í´Ö¤ÈÆ°Êª¤Î´¶À÷¾É¤ÎÎò»Ë¡×   ¡Ø¥Û¥â¡¦¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹30ËüÇ¯¡¢±É¸÷¤ÈÇËÌÇ¤ÎÊª¸ì ¿ÍÎàÄë¹ñ¿êË´»Ë¡Ù¤è¤ê