¡þPrime Video Boxing 14 ¥Ð¥ó¥¿¥àµé10²óÀïÁýÅÄÎ¦¡ûÉé½ýÈ½Äê¡ü¥Û¥»¡¦¥«¥ë¥Ç¥í¥ó¡Ê2025Ç¯11·î24Æü¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ËÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡½°æ¾åÂó¿¿¤ÎWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤òÁ°¤Ë¥¢¥ó¥À¡¼¥«¡¼¥É¤«¤éÎ¾¼ÔÎ®·ì¤ÎÂç·ãÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°ÆüËÜ¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤ÇWBAÀ¤³¦Æ±µé4°Ì¤ÎÁýÅÄÎ¦¡Ê28¡áÄë·ý¡Ë¤Î¥Î¥ó¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ï¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤ÎWBCÆ±µé15°Ì¥Û¥»¡¦¥«¥ë¥Ç¥í¥ó¡Ê22¡á¥á¥­¥·¥³¡Ë¤¬Àè¤ËÎ®·ì¡£¤½¤Î¸å¡¢ÁýÅÄ¤âÁê¼ê¥Ñ¥ó¥Á¤Çº¸ÌÜ¾å¤ò¥«¥Ã¥È¡£