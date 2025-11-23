¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦23Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡¢¡È¥ê¥¹¥¢¥Ë¡ªLIVE TAIPEI 2025¡É¤¬2Æü´Ö¤ËÅÏ¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£2019Ç¯°ÊÍè¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡È¥ê¥¹¥¢¥Ë¡ªLIVE TAIPEI¡É¤Ï¡¢ÂæËÌ¡¦¹ñÎ©ÂæÏÑÂç³ØÁí¹çÂÎ°é´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£2Æü´Ö¤ÇÁíÀª10ÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÇ®¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò·«¤ê¹­¤²¤¿¡£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡¦¥Õ¥©¥È¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ï²¼µ­¤ÎÄÌ¤ê¡£¢£Day1 ¡ÈSATURDAY STAGE¡É¡¦KOTOKOM01. Suppuration-core-M02. INTE