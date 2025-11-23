¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡ÛÀ¼Í¥¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦i¡ùRis¤ÎÀª¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£11·î15Æü¤Ë¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Ç¤Î2Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Èi¡ùRis 13th Anniversary Live -TITLE MATCH-¡É¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÈTITLE MATCH¡É¡Ë¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë11·î19Æü¤Ë26th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÌ´¤Ø¤Î¥Ò¥È¥«¥±¥é¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£TV¥¢¥Ë¥á¡ØÃ²¤­¤ÎË´Îî¤Ï°úÂà¤·¤¿¤¤¡ÙÂè2¥¯¡¼¥ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿É½Âê¶Ê