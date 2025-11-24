¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢²ÈÂ²¤¬¸þ¤­¹ç¤¦¤Î¤ÏÁêÂ³¤ÎÌäÂê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À¸Á°¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ú¥Ã¥È¤ÎÀ¤ÏÃ¤òÃ¯¤¬°ú¤­·Ñ¤°¤«¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢´¶¾ð¤ÈÉéÃ´¤¬¸òºø¤·¡¢°Õ¸«¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£Ã±¿È¹âÎð¼Ô¤¬Áý¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Î¹Ô¤­Àè¤¬Ì¤Äê¤Î¤Þ¤ÞºÇ´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢º£¸å¤µ¤é¤ËÁý²Ã¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£º£²ó¤Ï¡¢¤¢¤ë²ÈÂ²´Ö¤Î³ëÆ£¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Î¹Ô¤­Àè¤ÈÁêÂ³¤ÎÌäÂê¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤¡£¥Ú¥Ã¥È¤Î¹Ô¤­ÀèÌäÂê¤Ç²ÈÂ²¤¬ÂÐÎ©¤·¤¿¥±¡¼¥¹ÅìµþÅÔÆâ¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·