´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¥Ç¥å¥ª¡¦ÅìÊý¿Àµ¯¤¬£²£´Æü¡¢ÍèÇ¯£´·î¤Ë²£ÉÍ¡¦Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÊ¼¸Ë¡¦¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥Éµ­Ç°¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ô£Ï£È£Ï£Ó£È£É£Î£Ë£É£Æ£Á£Î£Ã£Ì£Õ£Â£Å£Ö£Å£Î£Ô£Â£é£ç£å£á£ó£ô£ò£á£é£î£²£°£²£µ¡×Æâ¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢¥æ¥ó¥Û¤¬¥Õ¥¡¥ó´¿´î¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡££´·î£²£µ¡¢£²£¶Æü¡¢£²£ä£á£ù£ó¡£Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¶«¤Ö¤È¡¢²ñ