¸µ£È£Ë£Ô£´£¸¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂ¼½Å°ÉÆà¤¬»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡££²£´Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö²¿¿©¤ï¤Ì´é¤Ç»äÉþ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¡£ËèÆü¥³¡¼¥Ç¹Í¤¨¤Æ¤¨¤é¤¤¤Ê¡ª¼«Ê¬¡ª¤È¤Õ¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Çº£Æü¤Ï¼«Ê¬¤òË«¤á¤ëÆü¤Ë¤·¤è¤¦¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥°¥ì¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÉþ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾Ò²ð¤·¡ÖÃæ¤Î£Ô¥·¥ã¥Ä¤Ï¤É¤³¤Î¤«Ëº¤ì¤¿¤·¤â¤¦¼ó¤è¤ì¤è¤ì¤À¤«¤é¤½¤í¤½¤íÇã¤¤ÂØ