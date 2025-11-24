¡ÚÎÞ¤È¾Ð¤¤¤Î¼ò¿ÍÀ¸¡ÛÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ100²¯±ß°ä»º¡Ö¤ä¤é¤Ø¤ó¡×¤ÇIMALU¡È¿Æ¥¬¥Á¥ã¡É¼ºÇÔ¤â¡Ä¡Ö·ÝÇ½³¦¤Ç°ìÈÖ¤Þ¤È¤â¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÍò¥¬¥À¥ë¥«¥Ê¥ë¡¦¥¿¥«¤µ¤ó¡Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡¿68ºÐ¡Ë¡þ¡þ¡þ·ÝÇ½³¦ÀÚ¤Ã¤Æ¤Î°ìÂçÀªÎÏ¡¢¤¿¤±¤··³ÃÄ¤Î¥¬¥À¥ë¥«¥Ê¥ë¡¦¥¿¥«¤µ¤ó¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¼òÀÊ¤Î¥Í¥¿¤â¶ÄÅ·¤â¤Î¤À¡£¤¿¤±¤··³ÃÄ¤Ç¼ò¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ï¥À¥ó¥«¥ó¡¢¤½¤Î¤Þ¤ó¤ÞÅì¤¬ÁÐàú¡£¼¡¤Ë¥é¥Ã¥·¥ã¡¼ÈÄÁ°¡£¤Ä¤Þ