ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¥É¥ë±ß£±½µ´Ö¤Ï£¸¡¥£´¡ó¤ËÄã²¼ USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK8.405.027.348.23 1MO10.136.138.397.67 3MO9.646.048.287.21 6MO9.726.258.537.43 9MO9.696.388.647.56 1YR9.706.528.757.68 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK9.587.736.53 1MO9.52