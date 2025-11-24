Image: Amazon 2023Ç¯1·î12Æü¤Îµ­»ö¤òÊÔ½¸¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤³¤Î¡ÖÅú¤¨¡×¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª½ÐÄ¥»þ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡¢¥ï¡¼¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥«¥Õ¥§¤ÎÅÅ¸»ÀÊ¤Ç¡¢¿·´´Àþ¤Ç¡Ä¤Ê¤É¡£³°½Ð»þ¤ËPC¤òÁà¤ë¤Ê¤é¡¢½¼ÅÅ´ï¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¤â¤¢¤ë¤ÈÊØÍø¡£¼ê¸µ¤Þ¤Ç¥³¥ó¥»¥ó¥È¤¬¿­¤Ð¤»¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢½¼ÅÅ¤Ç¤­¤ë¡Ê¤â¤·¤¯¤Ï¤·¤ä¤¹¤¤¡Ë´Ä¶­¤¬À°¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ Image: Ama