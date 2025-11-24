1·î3Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø119¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥³¡¼¥ë2026 YOKOHAMA BLACKOUT¡Ù¡Ê¸å9¡§30¡Ë¤ËÄ¹ÌîÇî¡¢è½»Ò¡¢Çð¸¶¼ý»Ë¡¢´Ý»³Îé¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºÇ¹â¤Î¾Ð´é¡ª¡Ä£³·¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»£Î»¸ÄÊÌ¥·¥ç¥Ã¥ÈÆ±ºî¤Ï¡¢¾ÃËÉ¶É¤ÎÄÌ¿®»ØÎá¥»¥ó¥¿¡¼¤òÉñÂæ¤Ë¡¢°ìËÜ¤ÎÅÅÏÃ¤ÇÌ¿¤ò¤Ä¤Ê¤°¡ÈºÇÁ°Àþ¡É¤ËÎ©¤Ä¡¢»ØÎá´ÉÀ©°÷¡Ê¥Ç¥£¥¹¥Ñ¥Ã¥Á¥ã¡¼¡Ë¤¿¤Á¤Î¡È¸½¼Â¡Ê¥ê¥¢¥ë¡Ë¡É¤òÉÁ¤¯´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¥É¥é¥Þ¡£º£Ç¯1·î¥¯¡¼¥ë¤ÎÏ¢Â³