½Ð¾ì²Î¼ê37ÁÈ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡£¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¢HANA¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡¢FRUITS ZIPPER¡¢¡õTEAM¡¢M!LK¤é½é½Ð¾ìÁÈ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢Æ±¤¸¤¯½é½Ð¾ì¤¹¤ë¿Íµ¤K-POP¥°¥ë¡¼¥×¡¦aespa¤Î±ê¾å¤¬±Æ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤µ¤ó¤¬²áµî¤Ëµ¯¤³¤·¤¿ÁûÆ°¤¬¡¢ºÆ¤ÓÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2022Ç¯¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸þ¤±¤Î¥¢¥×¥ê¤Ë¡¢¡Ø²Ä°¦¤¤¥é¥¤¥ÈÇã¤Ã¤¿¤è¡Ù¤È¡¢ÇúÈ¯¤ÇÀ¸¤¸¤ë¡È¤­