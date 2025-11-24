ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤ÈÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Ë¤è¤ëÀµ·î¹±Îã¤ÎÆÃÈÖ¡Ø¤µ¤ó¥¿¥¯¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤¬¡¢2026Ç¯1·î1Æü14»þ50Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ø¶µ¾ì¡Ù¤Ï¡ÈÇÐÍ¥¤ÎÅÐÎµÌç¡É¤Ë¡©KEY TO LIT Ãö¼íÁóÌï¤Ë´ó¤»¤ë´üÂÔ¤ÈÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¸«¤»¤ëÇØÃæ¡Ë 2026Ç¯¤Ç24Ç¯Ï¢Â³¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤ëËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢¤µ¤ó¤Þ¤ÈÌÚÂ¼¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬¡¢¸ß¤¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤ò¥Èー¥¯¤Ç·èÄê¤·¡¢¡ØÍ­¸À¡ÈÂ¨¡É¼Â¹Ô¡Ù¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÆâÍÆ¡£º£²ó¤â¡¢ÎãÇ¯¤È