ÍèÇ¯¤ÎÄ¹ºê¤¯¤ó¤Á¤ÎÍÙÄ®¡Ö¾åÄ®¡×¤¬¡¢ºùÄ®¾®³Ø¹»¤Ç24Æü¤Ë½Ð±é¼ÔÁª¹Í²ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¾åÄ®¤¬ÊôÇ¼¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¾åÄ®¥³¥Ã¥³¥Ç¥·¥ç¡×¡£Ç÷ÎÏ¤¢¤ë¤«¤±À¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢»³¼Ö¤¬Ãè¤òÉñ¤¤¤Þ¤¹¡£ 1973Ç¯°Ê¹ß¡¢ËÜÍÙ¤òÊôÇ¼¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤Á¤Î³èÀ­²½¤òÌÜÅª¤ËÁ°²ó¤Î2016Ç¯¤«¤é¥³¥Ã¥³¥Ç¥·¥ç¤ËÊÑ¹¹¡£ ÍèÇ¯2²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÊôÇ¼¤Ë¸þ¤±¡¢Ã´¤®¼ê¤Î¸õÊä¼Ô56¿Í¤¬ÌÌÀÜ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÊÃÓÅÄ ¹â´²¤µ¤ó(37)¡Ë ¡Ö¸©³°½Ð¿È¤Ç¤¯¤ó¤Á¤Î¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿