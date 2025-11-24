Amazon¤Î¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥ë¡ÖAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¤¬12·î1Æü¡Ê·î¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¡£²ÈÅÅ¤ä¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¡¢Â¿¿ô¤ÎÀ½ÉÊ¤¬¥»¡¼¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¿©ÎÁÉÊ¤âÎã³°¤Ê¤¯ÃÍ²¼¤²¡£¤¤¤Ê¤Ð¿©ÉÊ¤Î¡Ö¥é¥¤¥È¥Ä¥Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Î¥ó¥ª¥¤¥ë¡×¡Ê60g¡ß6´ÌÈ¢¡Ë¤Ï33¡ó¥ª¥Õ¤Î792±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤¤¤Ê¤Ð¿©ÉÊ ¥é¥¤¥È¥Ä¥Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Î¥ó¥ª¥¤¥ë 60g¡ß6´ÌÈ¢ ¥Î