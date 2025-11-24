「X-MEN:アポカリプス」（2016年）に出演するなどした米女優オリヴィア・マン（45）が、キャサリン妃（43）のがん闘病体験に慰めを見いだしたという。乳がんの診断を受けて両乳房の切除手術を受けたオリヴィア、非公開のがん種に対する化学療法を受けたキャサリン妃の最近の発言に癒されたそうだ。 【写真】乳房切除手術直後、苦しい中でも笑顔を見せたオリヴィア・マン キャサリン妃は以前こう話していた。「治療中は勇敢な