¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤¬¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤â¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBOARDEE(¥Ü¡¼¥Ç¥£¡¼)¡×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤¬2025Ç¯11·î18Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤ËÂ³¤­2Ç¯Ï¢Â³¤Î½¢Ç¤¤È¤Ê¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡ÖB-BRANDs(¥Ó¡¼¥Ö¥é¥ó¥º)¡×¤Ç¤ÏÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¸ø¼°SNS¤Ç¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥à¡¼¥Ó¡¼¤ÎÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ BOARDEE  ¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤¬»ÏÆ°¤·¤¿ºòÇ¯¤ËÂ³¤­2Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¤Ï