¿¿Â¿Ï¤¿Í·Á¡ÊÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡Ë¤¬¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¡Ö¹¾¸ÍÌÚÌÜ¹þ¿Í·Á ¥Ý¥Ë¡¼¥¿¡×¤ÎÈÎÇä¤ò2025Ç¯11·î18Æü¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£2019Ç¯¤Î¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡¢2024Ç¯¤Î¥ß¥Ë¥ê¥å¥¦¤ËÂ³¤¯¥Ý¥±¥â¥ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¥Ý¥Ë¡¼¥¿¤Î±ê¤Î¤è¤¦¤Ê¤¿¤Æ¤¬¤ß¤È¤ä¤µ¤·¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ò¡¢Ìó280Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¹¾¸ÍÌÚÌÜ¹þ¿Í·Á¤ÎÅÁÅýµ»Ë¡¤ÇÃúÇ«¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿ÅÀ¤Ç¤¹¡£ ¿¿Â¿Ï¤¿Í·Á ¥Ý¥±¥â¥ó¡Ö¹¾¸ÍÌÚÌÜ¹þ¿Í·Á ¥Ý¥Ë¡¼¥¿¡×  ²Á³Ê¡§23,100±ß(ÀÇ