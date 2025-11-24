ÅìÊý¿Àµ¯¤¬24Æü¡¢Ê¼¸Ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥Éµ­Ç°¥Û¡¼¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢ÍèÇ¯4·î25Æü¤È26Æü¤Î2Æü´Ö¡¢3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¡ÖÅìÊý¿Àµ¯20th Anniversary LIVE IN NISSAN STADIUM¡ÁRED OCEAN¡Á¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤Ï¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ë¡£ÅìÊý¿Àµ¯¤Ï13Ç¯¤Ë³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç½é¤á¤ÆÆ±²ñ¾ì¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢18Ç¯¤Ë¤Ï»Ë¾å½é¤Î3DAYS¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Æ±²ñ¾ì¤Ç3ÅÙÌÜ¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é