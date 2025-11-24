ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤­¤«¤é¤º¤Ã¤È¤½¤Ð¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Æ¸¤¤µ¤ó¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬Êâ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¡Ä¡©¤Þ¤ë¤ÇËÜÅö¤Î¤­¤ç¤¦¤À¤¤¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤ÏÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¡¢Åê¹Æ¤Ï7.1Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡£¡ÖÍ¥¤·¤¤¤ï¤ó¤³¡×¡Ö¤º¤Ã¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Í¡×¡ÖÎÞÁ£Êø²õ¤ä¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÚÆ°²è¡§ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸¤¢ªÂç¤­¤¯¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¡Ä¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â°¦¤ª¤·¤¤¡ØÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¸÷·Ê¡Ù¡Û ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¼é¤êÂ³¤±¤¿¤ï¤ó¤³ T