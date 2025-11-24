²Î¼ê¤Î¶¿¤Ò¤í¤ß¡Ê£·£°¡Ë¤¬£²£´Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÎÀ¸ÈÖÁÈ¡Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡×¤È¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¤Ë¥Ï¥·¥´¤Ç¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë»äÀ¸³è¤Î°ìÃ¼¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£¶¿¤Ï£²£°£±£²Ç¯¤Ë¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½÷À­¤È£³ÅÙÌÜ¤Î·ëº§¡££±£´Ç¯¤Ë¤ÏÁÐ»Ò¤ÎÃË»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¼«Âð¤Ç²È»ö¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¡×¤½¤¦¤À¤¬¡Ö¤ä¤ì¤Ð¤­¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¼«Éé¡£¡Ö¤ª»®Àö¤¦¤Î¤ÏÆÀ°Õ¤Ç¤¹¤è¡£¤ª»®¤Ï¤â¤¦Ã¯¤è¤ê¤â¤­¤ì¤¤¤ËÀö¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ë¸ì¤¹¤ë¡£¤«¤Ê¤ê¤­¤ì¤¤¹¥¤­