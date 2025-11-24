¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/24¡Û¡ÈÆüËÜ°ì¤Î¥¤¥±¥á¥óÃæ³ØÀ¸¡É¤ò·è¤á¤ë¡ÖÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó2025¡×¡£¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Ïº£²ó¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¾¡¤Á»Ä¤Ã¤¿15¿Í¤ò1¿Í¤º¤Ä¾Ò²ð¤¹¤ëÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¡£Âè12²ó¤Ï¡¢Ãæ°ì¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥óGP¡§ÇòºäÞ­°ª¡Ê¤·¤é¤µ¤«¡¦¤¸¤å¤ó¤­¡Ë¤¯¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£Ç¯ÅÙ¤Î¥¨¥ê¥¢ÊÌ¡ÈÆüËÜ°ì¤Î¥¤¥±¥á¥óÃæ³ØÀ¸¡É¢¡ÇòºäÞ­°ª¡Ê¤·¤é¤µ¤«¡¦¤¸¤å¤ó¤­¡Ë¤¯¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë½Ð¿È¡§°¦ÃÎ¸©³ØÇ¯¡§1Ç¯À¸ÃÂÀ¸Æü¡§8·î7ÆüMBTI