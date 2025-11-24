Photo:Ä¹Ã«Àî¸­¿Í ¥®¥º¥â¡¼¥ÉÊÔ½¸Éô¤ÎÃæ¶¶¤Ï¡¢¤¤¤ÞËÜµ¤¤ÇÂÎ¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥à¤ËÄÌ¤¤¡¢¿©»ö¤ò´ÉÍý¤·¡¢¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ò·×ÎÌ¤·¤Æ°û¤à¡Ä¡Ä¤½¤ó¤ÊÈà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥®¥¢¤ÏÁêËÀ¤Ç¤¹¡£¥¤¥ä¥Û¥ó¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£²»³Ú¤Çµ¤Ê¬¤ò¾å¤²¡¢½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤è¤êÎÉ¤¤¥®¥¢¤Ë½Ð²ñ¤¦¤È¡¢¤¹¤°¤Ë»î¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÀ­Ê¬¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¶¶¤¬¼ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥·¥ª¥Î¥®¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤È¥Ô¥¯¥·¡¼¥À¥¹¥È