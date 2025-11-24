²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î»ÍÂåÌÜÊÒ²¬µµÂ¢¡Ê¤«¤¿¤ª¤«¡¦¤«¤á¤¾¤¦¡Ë¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò24Æü¡¢¾¾ÃÝ¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£64ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£µµÂ¢¤µ¤ó¤Ï¾¼ÏÂ36¡Ê1961¡ËÇ¯9·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¾¼ÏÂ40¡Ê1965¡ËÇ¯12·î¡¢²ÎÉñ´ìºÂ¡Ø²¾Ì¾¼êËÜÃé¿ÃÂ¢¡Ù½½ÃÊÌÜ¤Î°ì»ÒÍ³¾¾¤Ç¡¢ÊÒ²¬ÆóÏº¤ÎÌ¾¤Ç½éÉñÂæ¤òÆ§¤ß¤Þ¤·¤¿¡£»þÂåÊª¡¢À¤ÏÃÊª¡¢¿·ºî¤Ê¤É¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º¡¢Å¨Ìò¤«¤éÏ·¤±Ìò¡¢³ê·ÎÌ£¤Î¤¢¤ëÌò¤Ê¤ÉÉý¹­¤¤ÌòÊÁ¤ò¤³¤Ê¤·¤¿µµÂ¢¤µ¤ó¡£Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë±éµ»ÎÏ