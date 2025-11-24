¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢óÊÎÛÀîÅçÌÀ¡Ê46¡Ë¤¬¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë23ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡ÖÀîÅçÌÀ¤Î¤Í¤´¤È¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å7»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ºÇ¶á¹¥¤­¤Ê½÷À­¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£ÀîÅç¤Ï¡¢Â¿Ë»¤ÎÃæ¤Ç¤â·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¡£¡Ö¸«¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£¥Ê¥ª¥­¥Þ¥ó¥·¥ç¡¼¤ÎÅÔ»ÔÅÁÀâ¤â¸«¤Æ¤ë¤·¡£¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ª¤â¤í¤¤¡×¤ÈABEMA¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¥Ê¥ª¥­¥Þ¥ó¤ÎÅÔ»ÔÅÁÀâ¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¶È³¦¤Î¿Í¸Æ¤ó¤Ç¡¢¿®¤¸¤ë¤«¿®