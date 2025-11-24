Ãæ¹ñ¤ÎÍû¶¯¹ñÌ³±¡ÁíÍý¤Ï11·î22Æü¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¶¦ÏÂ¹ñÀ¯ÉÜ¤Î¾·ÀÁ¤Ë¤è¤ê¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥è¥Ï¥Í¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¼çÍ×20¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¡ÊG20¡Ë¼óÇ¾²ñµÄÂè20²ó²ñ¹ç¤ÎÂè1¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¡ÖÊñÀÝÅª¤«¤Ä»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê·ÐºÑÀ®Ä¹¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹Ö±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍûÁíÍý¤Ï¡Ö¸½ºß¡¢À¤³¦·ÐºÑ¤ÏºÆ¤Ó½ÅÂç¤Ê»îÎý¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö°ì¹ñ¼çµÁ¤äÊÝ¸î¼çµÁ¤¬ÌÔ°Ò¤ò¿¶¤ë¤¤¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊËÇ°×À©¸Â¤äÂÐÎ©¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢G20¤Ï¤³¤ì¤é¤Î