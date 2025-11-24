¡ÖÂæÉ÷¤Î¤¿¤Þ¤´¡×Ç®ÂÓÄãµ¤°µ¤¬È¯À¸ µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥ß¥ó¥À¥Ê¥ªÅç¤ÎÅì¤ÇÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç®ÂÓÄãµ¤°µ¤Ï¡¢¤­¤ç¤¦¡Ê24Æü¡Ë¸á¸å3»þ¤Ë¤Ï¡¢¥ß¥ó¥À¥Ê¥ªÅç¤ÎÅì¤Ç1»þ´Ö¤Ë10¥­¥í¤ÎÂ®¤µ¤ÇÀ¾¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ûº£¸å16Æü´Ö¤ÎÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÅ·µ¤¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©»¥ËÚ¡¦ÀçÂæ¡¦Åìµþ¡¦Ì¾¸Å²°¡¦Âçºå¡¦¹­Åç¡¦Ê¡²¬¡¦²­Æì Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï1000¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï15¥áー¥È¥ë¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï23¥áー¥È¥ë