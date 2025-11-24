「なんてこった」驚きの声両親は日本でも知られる元プロ野球選手と元女優…。娘の最新姿に心配の声が上がっている。プロ野球・読売ジャイアンツの投手としてプレーした趙成萊(チョ・ソンミン)さん(享年39)と、韓国のトップ女優、故チェ・ジンシルさん(享年39)の娘で、インフルエンサーのチェ・ジュンヒ(22)がインスタグラムに最新ショットを公開した。撮影中のチェはノースリーブの白いハイネック姿。腕にはタトゥーが