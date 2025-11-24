2.5¼¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤¹¤È¤×¤ê¡×¤¬23Æü¡¢Ìó10¥«·î¤Ö¤ê¤ËÁ´¥á¥ó¥Ð¡¼6¿Í¤¬½¸¹ç¤·¤Æ¡¢YouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¤¡¢¤µ¤È¤ß¤Î¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°Éüµ¢¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤µ¤È¤ß¤Ï¡¢7·î13Æü¤«¤é¥½¥í³èÆ°¤Î°Ù¤Ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£º£Ç¯1·î¤«¤é¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤Ê¤Ê¤â¤ê¡£¤¬¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¶È¤ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¶È¤Ê¤ÉÎ¢Êý¶È¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤á¥°¥ë¡¼¥×¤Î³èÆ°¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÍèÇ¯6·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤¹¤È¤×¤ê¤È¤·¤Æ¡¢