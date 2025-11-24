¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ11·î24Æü¡ÛÃæ¹ñ³°¸òÉô¤ÎÊóÆ»´±¤Ï21¡¢22Î¾Æü¡¢µ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¥«¥¤¥íÀë¸À¡×¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ë¤è¤ëÂæÏÑ´ØÏ¢¤Î¸í¤Ã¤¿È¯¸À¤ä·³³È¤Î´í¸±¤ÊÆ°¤­¤òÈãÈ½¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¡¢ÊÆ¹ñ¡¢±Ñ¹ñ¤Î3¥«¹ñ¼óÇ¾¤Ï1943Ç¯11·î22¡Á26Æü¤Ë¥¨¥¸¥×¥È¤Î¥«¥¤¥í¤Ç²ñµÄ¤ò³«¤­¡¢ÂÐÆüºîÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤¿¾å¤Ç¥«¥¤¥íÀë¸À¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¡£Àë¸À¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÂæÏÑ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ç¸¢¤òÌÀ³Î¤Ë³ÎÇ§¤·¡¢Àï¸å¤Î¹ñºÝÃá½ø¤Î½ÅÍ×¤Ê´ðÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿¡£ËÌµþ»Ô¤Ë¤¢¤ëÃæ¹ñ¿ÍÌ±¹³Æü