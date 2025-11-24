11·î24Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¦¥µ¥ó¥Àー¤¬¥Ýー¥È¥é¥ó¥É¡¦¥È¥ì¥¤¥ë¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º¤ÈÂÐÀï¤·¡¢122－95¤È°µ¾¡¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¥·¥§¥¤¡¦¥®¥ë¥¸¥ã¥¹¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Àー¡ÊSGA¡Ë¤Ï37ÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢NBA¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥¦¥£¥ë¥È¡¦¥Á¥§¥ó¥Ð¥ì¥ó¤¬»Ä¤·¤¿Âçµ­Ï¿¤Î¹¹¿·¤Ë¤Þ¤¿°ìÊâ¶á¤Å¤¤¤¿¡£ SGA¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤Ç37ÆÀÅÀ¤òµ­Ï¿¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢2024Ç¯¤Î11·î2Æü¤Î¥Ýー¥È¥é¥ó¥É¡¦¥È¥ì¥¤¥ë¥Ö¥ì¥¤¥¶&#125