ÍÅÀº¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤½¤¦¤Ê¸ÄÀ­¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤¿¥«¥Õ¥§¶õ´Öneel°õ¤ÎÍÎÍü¥Þ¡¼¥¯¤¬ÌÜ°õ¤ªÅ¹¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇßÅÄ¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤è¤ê¤â¤µ¤é¤ËËÌÂ¦¤Ë¤¢¤ëÈæ³ÓÅªÀÅ¤«¤Ê½»Âð³¹¡£´Ñ¸÷¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÇË¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤«¤é¤Ï¾¯¤·Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÇßÅÄ¤ò¤è¤¯Ë¬¤ì¤ë¿Í¤Ç¤â¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Ï¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤«¤â¡£¤À¤«¤é¤³¤½ÌÜ³Ý¤±¤Æ¹Ô¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤±¤É¡¢¤½¤³¤¬¤Þ¤¿¤¤¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤Õ¤é¤Õ¤é¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¤ÊÊ·°Ïµ¤