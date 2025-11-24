¥×¥íÌîµå¡¦DeNA¤ÎÅû¹á²ÅÃÒÁª¼ê¤¬24Æü¡¢¸½¾õ°Ý»ý¤Î¿äÄêÇ¯Êð3²¯±ß¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åû¹áÁª¼ê¤Ïº£µ¨75»î¹ç½Ð¾ì¤Ç¥»¡¦¥ê¡¼¥°4°Ì¥¿¥¤¤Î20ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÆÃ¤Ë¸åÈ¾Àï¤Ï¤á¤¶¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¡¢8·î¤ÏÂÇÎ¨.355¡¢8ËÜÎÝÂÇ¤ÈÂÇÀþ¤Î¼´¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Î¸Ä¿ÍÀ®ÀÓ¤òÅû¹áÁª¼ê¤Ï¡¢¡ÖºòÇ¯¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤­¤Æ¡¢ºòÇ¯¤Èº£Ç¯¤ÎÁ°È¾¤Ï¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾¤Ï´¶³Ð¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¡¢´¶³ÐÄÌ¤ê¤Î¿ô