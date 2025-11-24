1985Ç¯¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥½¥ó¥°¡ÖWe Are The World¡×¤Ø¤Î»²²Ã¤òµñÈÝ¤·±ê¾å¤·¤¿¥×¥ê¥ó¥¹¡£¤·¤«¤·Èà¤ÏÈ¿ÏÀ¤»¤º¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¿·¶Ê¡ÖHello¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¼«¤é¤Î°Õ»×¤ò¼¨¤¹¡£»Ù±ç¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤¬¡Ö¤½¤Î¾ì¤Ç°ì½ï¤Ë²Î¤¦¡×¤³¤È¤ÏÁª¤Ð¤Ê¤¤¡½¡½¡£¥×¥ê¥ó¥¹¤ÎÌ¾À¼¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤¿¡¢Åö»þ¤ÎÂÐ±þ¤ò¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥¯¥¿¡¼¤ÎÆó½ÅºîÂóÌé»á¤Î¿·´©¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤º² ¿´¤ò²òÊü¤¹¤ë¥×¥ê¥ó¥¹¤ÎÅ¯³Ø¡Ù¡ÊÀ±³¤¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î1²óÌÜ¡¿¸åÊÔ¤òÆÉ¤à¡Ë¡Ú¼Ì¿¿