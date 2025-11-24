²Æ¤Ë±½¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Â¸½¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Åß¤Î°ÜÀÒ¤Ï¤¢¤êÆÀ¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡ØFootball League World¡Ù¤Ï11·î23Æü¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É£²Éô¡Ë¤Î¥Á¥ã¡¼¥ë¥È¥ó¤¬£±·î¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇÊä¶¯¸õÊä¤È¤¹¤ë£³Áª¼ê¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£µþÅÔ¥µ¥ó¥¬¤ÎDFÊ¡ÅÄ¿´Ç·½õ¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÀ¼£Âç³Ø½Ð¿È¤Ç2023Ç¯¤ËµþÅÔ¤ÇJ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿Ê¡ÅÄ¤Ï¡¢£³Ç¯ÌÜ¤Î2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë29»î¹ç½Ð¾ì¡¢£³ÆÀÅÀ¡¦£±¥¢¥·¥¹¥È¤òµ­Ï¿¡£²Æ¤Ë¥Á¥ã¡¼¥ë¥È¥ó¤«¤é¥ì¥ó¥¿¥ë¤Î¥ª¥Õ