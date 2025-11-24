NHKBS¡Öµå¼­±ñ¡Á¥×¥íÌîµå¤¬100ÇÜ³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤¿¤Á¡Á¡×¡ÊÆüÍË¸å9¡¦00¡Ë¤¬23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¡Èµå¼­±ñ¤ÎÄ¹ÃË¡É¤³¤ÈÈÖÁÈÊÔ½¸°Ñ°÷¤Î¹­Åç¡¦½©»³æÆ¸ã³°Ìî¼ê¡Ê37¡Ë¤¬½Ð±é¡£µå³¦¤Î¡ÈÄêÀâ¡É¤òÊ¤¤¹¿ô»ú¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¼ó¤ò¤«¤·¤²¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£2014Ç¯¤ËÆÃÈÖ¤È¤·¤Æ½éÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤«¤é12Ç¯ÌÜ¡£º£´üÂè2²óÊüÁ÷¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö»àµå¡×¤À¤Ã¤¿¡£»þ¤Ë¤ÏÁª¼êÀ¸Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë»àµå¡£¤À¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¶¯ÂÇ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆâ³Ñ¤ò¸·¤·¤¯¹¶