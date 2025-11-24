¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁ´ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¤ÎºÇ½ªÆü¤¬24Æü¡¢ÅìµþÃ¤Ì¦¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢SP¼ó°Ì¤ÎÃæÅÄÍþ»Î¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬¥Õ¥ê¡¼¤â¥È¥Ã¥×¤Î170¡¦26ÅÀ¤ò½Ð¤·¡¢¹ç·×255¡¦25ÅÀ¤Ç2Ï¢ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥µ¥ë¥³¡¼¤È¥È¡¼¥ë¡¼¥×2ËÜ¤Î4²óÅ¾2¼ï3ËÜ¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É°µ´¬¤Ê±éµ»¤ò¸«¤»¤¿¡£À¾ÌîÂÀæÆ¡ÊÀ±ÜÌ¹ñºÝ²£ÉÍ¡Ë¤¬SP¡¢¥Õ¥ê¡¼¤È¤â2°Ì¤Î¹ç·×235¡¦64ÅÀ¤Ç½àÍ¥¾¡¡£éâ¸¶ÂçÌï¡Ê¶ð¾ì³Ø±à¹â¡Ë¤¬215¡¦90ÅÀ¤Ç3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£