Àè·î¡¢ÆóÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ëÂæÉ÷¤Ç¤Û¤ÜÁ´Åç¤ÇÃÇ¿å¤·¤¿È¬¾æÅç¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¡¢ÃÇ¿å¤Ï²ò¾Ã¤·Ä®±ÄÍá¾ì¤â±Ä¶È¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿åÌäÂê¤ÎÂÐºö¤Ë¤ÏÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤âÀ¸¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ã¥ï¡¼¤«¤é¿å¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ï1¤«·îÈ¾¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¡£È¬¾æÅç¤ÎÄ®±ÄÍá¾ì¤Ç¤ÏÀè½µ¶âÍË¡¢ÍâÆü¤Î±Ä¶ÈºÆ³«¤Ë¤à¤±¤Æ½àÈ÷¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£È¬¾æÅç¤ÏÀè·î¡¢ÆóÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂæÉ÷¤ÎÄ¾·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÅÚº½Êø¤ì¤Ç¾ô¿å¾ì7¤«½ê¤Î¤¦¤Á2¤«½ê¤È¡¢³¹¤ò·ë¤Ö¿åÆ»´É¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É