ÃËÀ­5¿Í¥°¥ë¡¼¥×BOYS AND MEN¡Ê¥Ü¥¤¥á¥ó¡Ë¤ÎÊ¿¾¾¸­¿Í¡Ê31¡Ë¤¬24Æü¡¢Âçºå»Ô¤Î¥°¥é¥ó¥É¥µ¥í¥ó½½»°¤Ç¡Ö¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼2025¡ØÇ³¤¨¤ë¡ª¥á¥é¥á¥é²ÎÍØ¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¡ÙÂçºå¸ø±é¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£14Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢Åìµþ¡¢Âçºå¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç¹Ô¤¦¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡£¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®15Ç¯¤Îº£Ç¯¤Ï¡¢8·î¤Ë¡Ö¥á¥é¥á¥é¡×¤Ç¥½¥í¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤ÉÅ¾µ¡¤Î1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥á¥é¥á¥é¡×¤ä¡Ö±«¤âÆÈ¤êÀê¤á¡×¤Ê¤É¥½¥í¶Ê¤Î